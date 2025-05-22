Стилист дал советы, как перестать делать импульсивные покупки

Онлайн-шопоголизму, ставшим настоящей болезнью XXI века, способствуют блогеры, маркетинговые уловки маркетплейсов, которые заваливают покупателей бесконтрольными акциями, и удобство онлайн магазинов. Об этом «Газете.Ru» рассказала практикующий персональный стилист Надежда Подчерняева.

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«Один из самых эффективных способов сократить импульсные покупки — пересмотреть список подписок и отписаться от блогеров и инфлюенсеров, которые часто рекламируют одежду. Блогеры активно рекламируют бесконечные акции на маркетплейсах. Их задача — создать у вас ощущение срочности и выгоды, даже если вещь вам не нужна. Их реклама часто продвигает трендовые вещи, которые эффектно смотрятся на них, но могут совершенно не подходить вам по стилю или фигуре. Вы рискуете купить не то, что вам идет, а то, что хорошо продается на маркетплейсе, в том числе благодаря низкой цене», — рассказала эксперт.

Она также призвала перед шопингом делать разбор старого гардероба.

«Оптимально делать это дважды в год: пересмотрите одежду, обувь и аксессуары на актуальность и качество, а затем оцифруйте их. Просто сфотографируйте предметы одежды, обувь и аксессуары, собрав все изображения в папку на телефоне "Мой гардероб". Наличие оцифрованного гардероба поможет вам наглядно оценить свои комплекты и убережет от импульсивных трат: когда видишь, что все необходимое уже есть, желание срочно докупить новое пропадает само собой», — посоветовала стилист.

Еще одним лайфхаком Подчерняева назвала расчет стоимости одного выхода.

«Прежде чем купить вещь, оцените, сколько будет стоить каждый ее выход "в свет". Для этого разделите цену на количество раз, когда вы реально наденете эту вещь. Если сумма слишком высока — покупка нецелесообразна. Например: вечернее платье за 20 000 рублей, которое вы наденете всего раз, обойдется вам в те же 20 000 рублей за один вечер», — объяснила она.

По ее мнению, не менее важно проверить перед покупкой вещи ее сочетаемость с общим гардеробом.

«Одна из главных причин "нечего надеть" — вещи, которые не комбинируются с остальной одеждой из вашего текущего гардероба. Прежде чем покупать, придумайте минимум три образа с новой вещью из того, что уже есть в вашем шкафу. Если не получается — от покупки лучше отказаться», — высказалась Подчерняева.

Контролировать траты стилист предлагает и грамотно составленным календарем.