Дружба с нюансом: что такое «френдзона»

Когда в разговоре заходит речь о романтических и дружеских отношениях, можно услышать такое слово, как «френдзона», смысл которого может быть понятен не всем. О том, что значит этот термин и в каких случаях его используют, рассказывает «Вечерняя Москва».

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Что означает слово «френдзона»

«Френдзона» — это статус дружеских отношений между мужчиной и женщиной, при которых один из них пытается перевести их в романтические, а другой не желает этого. Понятие произошло от английского выражения friend zone, что можно перевести как «зона дружбы».

Ключевое отличие дружбы от «френдзоны» в том, что при первом варианте обоих устраивает статус их взаимоотношений, а при втором — один из друзей надеется на что-то большее, чем дружба, то есть его романтические чувства не являются взаимными.

Когда уместно использовать

Слово «френдзона» используют, например, когда один из друзей знает о симпатии другого, но при этом все равно желает остаться в дружеском статусе.

Примеры употребления