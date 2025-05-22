Муж не поддержал свою жену и нарвался на гнев в Сети

Муж опроверг теорию жены о привлекающих внимание мужчин нарядах и нарвался на гнев в сети. На соответствующие посты в X (ранее — Twitter) обратили внимание журналисты New York Post (NYP).

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Пользовательница сети с никнеймом @meghaverma_art поделилась на платформе своим мнением о том, какие модели женских платьев могут привлечь внимание противоположного пола.

«Они подчеркивают соотношение бедер и талии, будучи при этом стильными и элегантными. Они достаточно сексуальны, не выглядят вульгарно или дешево», — написала она и сопроводила пост снимками длинных струящихся платьев, обнажающих плечи.

Чтобы подтвердить свою теорию юзерша обратилась к супругу и спросила, какая модель женского наряда его привлекает. В ответ он прислал ей фото черного кожаного мини-платья с открытой спиной. Комментаторы, большая часть которых оказались женщинами, принялись обсуждать выбор мужчины. «Я бы с ним развелась», «Он тебя не любит», «Видимо, он смотрит очень много порно», — возмущались они.

В марте сообщалось, что спортивный блогер Дэниел Никлаус описал наряд, который придает женщине сексуальность, и нарвался на гнев общественности.