Ученые выяснили, кому больше доверяют люди

Ученые из Американской психологической ассоциации выяснили, что люди склонны больше доверять тем, кто вырос в бедности. Работа опубликована в журнале Journal of Personality and Social Psychology (JPSP).

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«Доверие — это основа здоровых отношений. Без него могут разрушаться романтические связи, страдать рабочие отношения и углубляться социальные разногласия, — объяснила ведущий исследователь Кристин Лорин, профессор психологии Университета Британской Колумбии. — Но что заставляет людей доверять кому-то с самого начала?»

Для выяснения этого вопроса ученые провели серию экспериментов с участием более 1900 человек, изучая, как социальный класс человека — как в детстве, так и в настоящий момент — влияет на восприятие его доверия.

В одном из экспериментов участникам предложили сыграть в игру на доверие с, как им казалось, другими реальными людьми, но на самом деле с вымышленными профилями. Каждый участник заполнил свой профиль и получил аналогичные профили других «игроков». В некоторых профилях описывались люди, выросшие в бедности. В других профилях упоминались более привилегированные люди.

В ходе игры участники начинали с 10 билетов на розыгрыш двух подарочных карт по $100. Они могли передать любое количество этих билетов одному из вымышленных игроков (известному как «доверенные лица»). Билеты, переданные доверенному лицу, удваивались, и это лицо могло вернуть часть или все билеты обратно. На основе того, сколько билетов участники передавали, исследователи оценивали степень доверия.

В исследовании рассматривался как доверие в поведении, так и доверие в ожиданиях. Участников также спрашивали: «Если вы передадите этому человеку все 10 билетов, у него будет 30. Сколько он, по вашему мнению, вернет вам?» Результаты показали, что люди проявляли больше доверия к тем, кто вырос в менее обеспеченных семьях, независимо от их нынешнего положения и верили в большую честность тех, кто вырос в бедности.

Эти результаты могут дать людям полезные рекомендации о том, как презентовать себя в социальных ситуациях, где важна роль доверия. Например, если человек вырос в состоятельной семье, ему может быть полезно «уменьшить» этот факт, акцентируя внимание на своей нынешней ситуации. А если он прошел через финансовые трудности, то рассказ о «скромных корнях» может сыграть на руку.

Однако, как отметила Лорин, исследование не утверждает, что люди, выросшие в бедности, действительно более надежны. Вопрос о том, влияет ли социальный класс на реальное поведение, остается открытым для дальнейших исследований.