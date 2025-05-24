Россияне ответили, что больше всего их раздражает в сленге молодежи

Молодежный сленг с использованием слов "кринж", "рашить" и "изи" является самым частым источником раздражения в речи для большей части россиян. Также 27% россиян не доверяют интернет-источнику, если понимают, что текст сгенерирован с помощью ИИ, свидетельствуют результаты исследования ко Дню славянской письменности, которое провели контентная платформа "Дзен" и портал "Грамота.ру".

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День славянской письменности и культуры ежегодно отмечают 24 мая. В опросе приняли участие 1 272 респондента из разных регионов России.

«Молодежный сленг вроде слов "кринж", "рашить" и "изи" - основной источник раздражения в речи для большей части респондентов (38%). Почти столько же респондентов (37%) выделили в качестве наиболее раздражающих выражений в речи бюрократические штампы и канцеляризмы. Треть опрошенных отметила, что раздражение вызывают псевдоделовые формулировки. Это выражения "синергия", "прозрачно", "в треке", "финализировать" и другие слова из корпоративного новояза», — говорится в итогах исследования.

Треть (27%) респондентов отметили в качестве самых неприятных выражений заимствования из других языков ("ревью", "бэкграунд", "ноунейм" и так далее). 32% респондентов сообщили, что канцелярско-бюрократический стиль речи больше всего их раздражает на сайтах компаний, еще 31% отметили юридические и банковские документы, 27% - официальные письма от госорганов, 23% - интерфейс приложений, а 18% - школьные учебники.

Кроме того, 35% россиян отметили, что не доверяют интернет-источнику, если видят ошибки и нарушения языковых норм. 27% не доверяют тексту, если понимают, что он сгенерирован с помощью ИИ, 24% - если замечают отсутствие или нарушение правил пунктуации. При этом россияне достаточно гибко относятся к языковым нормам в повседневной коммуникации. Нарушения в переписке с друзьями в мессенджерах и соцсетях считают допустимыми 39% участников опроса, 27% не придают большого значения ошибкам в деловой переписке с коллегами или руководством. Еще 16% считают приемлемыми отклонения от норм в общении с представителями государственных структур, а 14% - при взаимодействии с клиентами.

Нарушение правил языка

Большинство россиян отмечают, что русский язык так или иначе изменился за последние годы. Из них 35% замечает сильные перемены, а 38% - небольшие изменения. Треть респондентов считают допустимым несоблюдение правил слитного и раздельного написания "не" с другими словами. Чуть менее терпимы россияне к замене буквы "ё" на "е" - с ней готовы мириться 26% опрошенных. По мнению 18% респондентов, можно периодически нарушать правила склонения числительных.

17% опрошенных отметили, что иногда допустимо не соблюдать правила слитного или раздельного написания приставок. 15% россиян рассказали, что считают нормальным иногда ошибаться в количестве "н" в слове, а 14% - в постановке ударения. Еще 10% опрошенных считают, что допустимо нарушать нормы написания "-тся" и "-ться".