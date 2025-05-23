Российские приставы начали принудительное взыскание миллионов с фирм мужа Блиновской

Судебные приставы начали принудительно взыскание двух миллионов рублей с двух компаний мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, две фирмы Алексея Блиновского задолжали в общей сложности налогов на два миллиона рублей. Отмечается, что осуществить взыскание сложно, поскольку обе фирм под арестом.

Ранее сообщалось, что Блиновскую, осужденную за неуплату налогов, могут отправить в зону проведения специальной военной операции (СВО). Женщина решила отправиться на СВО к мужу, который заключил контракт с Минобороны России в 2024 году.