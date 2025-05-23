Женщина раскрыла измену мужа с помощью зубной щетки

Британский частный детектив Пол Джонс рассказал, как одна из его клиенток раскрыла измену мужа с помощью зубной щетки. Рассказанную им историю опубликовало издание Metro.

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По словам детектива, женщина установила умное приложение для электрических зубных щеток, чтобы мотивировать детей регулярно чистить зубы, и оно отслеживало каждый сеанс гигиенической процедуры у всей семьи.

«Со временем клиентка заметила, что история чистки зубов ее мужа регистрируется в странное время, когда он якобы был на работе», — сказал Джонс.

Так она обнаружила, что муж чистит зубы дома каждую пятницу поздним утром.

Выяснилось, что мужчина не работал по пятницам уже три месяца и завел роман с коллегой по работе. Ее он приглашал к себе домой по пятницам, когда жены и детей не было дома. Детектив напомнил, что такие умные устройства, как зубные щетки, голосовые помощники и многое другое, могут тихо хранить информацию об изменах.

«Данные не лгут. Они имеют временную метку, часто привязаны к местоположению и лишены эмоций. Когда устройство сообщает, что кто-то почистил зубы в 10:48 утра, хотя должен был приступить к работе в девять утра, трудно оправдаться», — добавил он.

Ранее психолог Сильвия Конгост заявила, что можно вернуть доверие к партнеру после измены. По ее словам, необходимо откровенно поговорить на эту тему, чтобы задать необходимые вопросы и получить на них ответы.