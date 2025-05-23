Нарколог развеял миф о том, что сигареты успокаивают

Курение не успокаивает, а наоборот повышает уровень кортизола – гормона стресса. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Подмосковья Виталий Холдин.

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«Не секрет, что современному человеку порой трудно справиться с тревогой и ему кажется, что курение поможет расслабиться и отключиться от стрессовых ситуаций. Однако в действительности происходит в точности до наоборот. Никотин является психостимулятором и негативно влияет на состояние эндокринной системы, повышая уровень кортизола – так называемого гормона стресса. И таким образом, получается замкнутый круг – человек тревожится и хочет успокоиться с помощью курения, а на самом деле, еще больше усугубляет ситуацию», – рассказал Холдин.

Врач напомнил, что для борьбы со стрессом следует больше гулять на свежем воздухе, регулярно заниматься спортом, вовремя ложиться спать и изучить техники саморегуляции.