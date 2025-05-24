Врач рассказала, можно ли использовать карты Таро в психотерапии

Карты Таро могут использоваться в дополнение к психотерапии, однако они не могут полностью заместить профессиональную помощь. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, психотерапевт Ирина Крашкина.

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Работа с Таро может быть рассмотрена как форма самотерапии, но это скорее неформальная и нестандартная практика, — объяснила она.

Врач уточнила, что многие используют Таро для анализа собственных чувств и размышлений. Это может оказать позитивное влияние на эмоциональное состояние.

Важно помнить, что его (Таро — прим. «ВМ») эффективность не подтверждают научные исследования. Поэтому даже при наличии некоторой пользы такая практика должна рассматриваться как дополнение, а не замена профессиональной терапии, — подчеркнула психотерапевт в беседе с РИАМО.

Крашкина предупредила о главном риске использования Таро: в случае психологических проблем плохая интерпретация расклада может ухудшить эмоциональное состояние.

Также если у человека есть серьезные проблемы, такие как депрессия, тревожность или другие психические расстройства, полагание на Таро может отсрочить необходимое лечение, — сказала психотерапевт.

Кроме того, Таро может создавать впечатление, что человек контролирует свою жизнь, хотя на деле проблемы могут требовать активных действий.

Если человек полагается на карты для решения глубоких проблем, это может привести к ресурсной несостоятельности при столкновении с реальными трудностями, — заключила врач в беседе с РИАМО.

Практикующий психолог, телесно-ориентированный терапевт Варвара Сердцева рассказала, почему не стоит гадать на картах Таро.