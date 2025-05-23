Карьера или семья: можно ли преуспеть и там, и здесь

В современной профессиональной среде вопрос о достижении баланса между трудовой деятельностью и личной жизнью (work-life balance) приобретает особую актуальность для всех, кто стремится к карьерному росту в управленческих позициях.

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О том, возможен ли баланс между работой и личной жизнью в управленческой карьере, эксперты обсудили в рамках дискуссии IPWK CLUB. Участники представили реальные кейсы из своей практики, поделились личными историями и дали рекомендации, как совмещать профессиональные амбиции с внерабочими приоритетами.

Отношение к work-life balance среди представителей управленческого звена характеризуется двойственностью. С одной стороны, признается необходимость жертв ради карьеры, что воспринимается как естественная плата за амбиции. Работа в состоянии "потока", когда профессиональная деятельность поглощает внимание и приносит удовлетворение, может создавать иллюзию управляемости нагрузками. С другой же стороны, предпринимаются попытки найти компромиссы. Например, некоторые менеджеры стремятся сохранить отдельные элементы личной жизни, такие как занятия спортом, однако сталкиваются с невозможностью планирования из-за непредсказуемости рабочего графика.

Яркую иллюстрацию привел директор по информационным технологиям финансовой группы БКС, основатель академии ИТ-менеджмента IPWK, Алексей Карпунин. Он рассказал о менеджере, занявшем управленческую позицию. Перегрузки, связанные с увеличением затраченного времени на работу, привели к эмоциональному выгоранию, ухудшению самочувствия и в итоге - к отказу от повышения.

«Он вернулся к роли разработчика, признав, что постоянный стресс, раздражительность и проблемы со здоровьем перевесили значимость карьерных перспектив. Это яркий пример того, как перегрузки разрушают баланс», — пояснил эксперт.

Также во время дискуссии обсуждался вопрос возможности минимизировать перегрузки для подчиненных. Роль руководителя, по словам участников дискуссии, очень важна в формировании среды, где учитываются личные потребности сотрудников. Например, практика согласования рабочих графиков с учетом внерабочих интересов команды: участие в образовательных курсах, уход за родственниками и т.д. Подобные меры, даже при частичной реализации, способствуют снижению уровня стресса и повышению лояльности.

Отмечалось, что управленческая деятельность, особенно на высоких позициях, предполагает погружение в профессиональные задачи, что неизбежно сокращает пространство для внерабочих активностей. Однако баланс может трактоваться как динамический процесс поиска компромиссов, где временные потери в одной сфере компенсируются интенсивностью в другой. Например, сокращение времени на хобби может частично восполняться качественным отдыхом в выходные, а делегирование задач - высвобождать ресурсы для семьи.

Руководитель оперативного штаба независимого профсоюза "Новый труд" Алексей Неживой считает, что баланс между работой и личной жизнью, безусловно, возможен.

«Для этого нынешние реалии предоставляют много возможностей. Раньше, чтобы достичь серьезных высот, требовалось больше времени - и часто это означало отказ от семьи в пользу карьеры. В первую очередь, это касалось женщин. Опять же, к моменту, когда человек добивался успеха, у него уже не оставалось здоровья. А сейчас медицина шагнула далеко вперед. Поскольку мы живем в постиндустриальном обществе, сегмент реальной экономики, требующий постоянного присутствия на рабочем месте, сокращается. При этом на фоне увеличения производительности труда растет сфера услуг. Большая часть экономически активного населения теперь занята именно в ней. И здесь важную роль играют нестандартные формы занятости: свободный график, удаленная работа, гибридный формат. Если ты успешен, собран и дисциплинирован, то можешь гибко распределять время, совмещая карьеру с личной жизнью», — подчеркивает эксперт.

Женщины, работая из дома, могут уходить в декрет, рожать детей и при этом оставаться экономически активными - а зачастую и весьма успешными.