Психолог рассказал, почему сложно заводить друзей после 30 лет

Психолог, семейный психолог, коуч Мария Долгих рассказала, почему после 30 лет гораздо труднее завести новых друзей.

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«После 30 личность становится более стабильной, и люди предпочитают общаться только с теми, кто соответствует их ценностям», — объяснил эксперт в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, взрослые люди чаще отказываются от новых знакомств из-за истощения эмоциональных ресурсов — у многих уже семьи, дети, развитая карьера.

Психолог отметила, что дружба после 30 требует осознанности, приложения усилий, больше терпения и стратегии.

«Начните с малого: сегодня напишите тому самому «приятному знакомому», с которым давно хотели сходить на кофе», — добавила Долгих.

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