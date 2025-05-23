Психолог рассказал, почему сложно заводить друзей после 30 лет

Психолог Долгих рассказала, почему сложно заводить друзей после 30 лет
Психолог, семейный психолог, коуч Мария Долгих рассказала, почему после 30 лет гораздо труднее завести новых друзей.
«После 30 личность становится более стабильной, и люди предпочитают общаться только с теми, кто соответствует их ценностям», — объяснил эксперт в беседе с РИАМО.
По словам специалиста, взрослые люди чаще отказываются от новых знакомств из-за истощения эмоциональных ресурсов — у многих уже семьи, дети, развитая карьера.
Психолог отметила, что дружба после 30 требует осознанности, приложения усилий, больше терпения и стратегии.
«Начните с малого: сегодня напишите тому самому «приятному знакомому», с которым давно хотели сходить на кофе», — добавила Долгих.
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