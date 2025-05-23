Эксперт оценил идею запретить редактировать фото для сайтов знакомств

Психолог Елена Лосева считает, что такая инициатива ни как не скажется на «надёжности» сайтов знакомств. Эксперт отметила, что зарегистрированные пользователи сами решают, какое фото выставить — с ретушью или без. Также она добавила, что женщинам с не обработанными снимками практически не приходят отклики на платформах.

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«Сайты знакомств можно назвать специфическим рынком, где каждый пытается представить товар лицом, но есть те, кто хочет показать максимально объективные и естественные характеристики. И если смотреть отзывы, то когда, например, женщина выставляет фотографии без ретуши, откликов они не получают, так что это можно назвать борьбой за внимание пользователя», — пояснила психолог в беседе с РИАМО.

Лосева сообщила, что в современном мире люди мало доверяют друг к другу, чему помог тренд на отстаивание личных границ. Она отметила, что люди в погоне за этими границами очень часто не подпускают к себе никого, как бы кто-либо к ним не был расположен. Психолог считает, что все эти битвы за границы находятся не в плоскости психологии, а в воспитательной и большинство пролем можно решить детской книжкой по этикету.

Человек является общественным существом по своей природе, и если кто-то боится общаться, хочет закрыться ото всех, то ему надо провести психогигиену.

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