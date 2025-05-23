Раскрыты ошибки, которые уничтожают чувства в отношениях

Психолог Марта Барранко заявила, что к постепенному исчезновению чувств в паре приводят несколько распространенных ошибок. Их она назвала в интервью изданию El Español.

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По словам Барранко, никогда не стоит отталкивать партнера при попытке с его стороны обнять или поцеловать. Этот жест хоть и кажется незначительным, но в конечном итоге он может разрушить отношения, предупредила она.

Даже во время ссоры, продолжила психолог, не нужно проявлять холодность и отстраняться. Кроме того, многие люди не признаются в любви партнеру, поскольку полагают, что тот и сам все прекрасно знает, но именно эти слова являются ключом к крепкому союзу.

В заключение Барранко призвала пары как можно чаще разговаривать об отношениях, чтобы вовремя выявлять проблемы, планировать совместные дела для укрепления связи, научиться слушать и извиняться в случае необходимости.

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