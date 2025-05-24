Что делать, если вы поссорились перед сном

Не всегда ссору с партнером нужно стараться завершить перед сном. Нежелание перенести обсуждение проблем на следующий день может быть связано с «токсичным позитивом» или беспокойством о том, что партнер проведет со своей обидой дополнительное время. Однако уставшие люди менее сдержанны и хуже контролируют свои эмоции, поэтому чаще могут совершать действия, о которых потом жалеют. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Маргариты Алексеевой, обязательно ли решать конфликты в паре перед сном или можно отложить выяснение отношений до утра.

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По ее словам, лучше избегать ссор перед сном, потому что они провоцируют повышение давления и способствуют развитию нервного напряжения.

Нужно приложить очень много усилий, чтобы вечером после длинного рабочего дня разобраться в конфликте и полностью его решить. У всех участников ссоры автоматически портится сон, они встают утром не выспавшиеся, с плохим настроением и тяжелой головой. Это такая себе картина счастливой любящей семьи, — сказала она.

Важно понимать, что если партнеры настроены на ссору, значит, они не хотят искать пути решения конфликта. Желание поругаться возникает, когда человек хочет высказать своей половинке свои претензии, заранее оправдывая свое поведение, объяснила психолог.

Эта сторона считает, что у него справедливый гнев, его довели, партер сам виноват, что создал такую ситуацию. Это прорыв напряжения и неумение принимать другой взгляд на ситуацию. Перед тем как ругаться, нужно честно ответить себе, хотите ли вы просто покричать и высказать свое недовольство или вы хотите найти решение ситуации, — говорит Алексеева.

Эксперт подчеркнула, что многие люди действительно ждут повода, чтобы обоснованно рассердиться и высказать партнеру все, что у них накопилось. Поэтому перед сном ругаться не нужно — вы испортите себе сон.

Лучше назначить серьезный разговор с партнером на следующий вечер, чтобы был запас времени перед отходом ко сну. Это позволит успокоиться, поплакать, попить водички, прогулять и прийти в себя, нивелирует эмоциональный всплеск и позволит спокойно пойти спать, — заключила собеседница «ВМ».

Одним из наиболее эффективных способов разрешения конфликтов в паре является открытый и честный диалог. Но не все партнеры умеют разговаривать эффективно. Антикризисный и трансформационный психолог Эльда Медоева рассказала «ВМ», как преодолеть недопонимание и сохранить гармонию в семье через конструктивный разговор друг с другом.