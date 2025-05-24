Кто такие альфа-самки и как их определить

Многие слышали о существовании альфа-самцов. Но, оказывается, на планете есть и альфа-самки, которые также отличаются поведенческими характеристиками. Так по каким же признакам можно определить такую «особь»?

С них хочется брать пример

Термин «альфа-самец» впервые в обиход ввёл зоолог Дэвид Л. Мех, который занимался изучением поведения стайных животных. По его мнению, как в звериной стае, так и первобытном обществе особой популярностью пользовались те, кто отличался силой, ловкостью и выносливостью. Такие особи могли добыть больше пищи и защитить от других сородичей. Понятно, что интерес к ним проявляли представительницы противоположного пола, так как понимали – такой партнёр сможет позаботиться о выживаемости потомства.

Ничего не изменилось и с наступлением XXI века. Альфа-самцы хорошо сложены и физически привлекательны, их социальное и финансовое положение выше среднего, в результате чего они пользуются успехом у женщин.

При этом учёные обратили внимание на то, что в звериных стаях доминирует не самец, а самка. Однако, такие «альфа-дамы» ведут совершенно по-другому по сравнению с альфа-самцами. Они обладают авторитетом среди сородичей, отличаются спокойствием, уверенностью в своих действиях и ориентированы на поиск партнёра, который обладает оптимальным генотипом для передачи его потомству.

Осторожно! Рядом альфа-самка!

Некоторые из перечисленных качеств присущи альфа-самкам и в «человеческом мире». Им не нужно покорять мужские сердца, конкурировать с представителями сильного пола. Но вычислить альфу-самку в обществе можно и по другим признакам. Так, этолог Виктор Дольник убеждён, что первый фактор, выделяющий таких леди из толпы – это хорошая осанка и расслабленное выражение лица. Альфа-самки точно не будут напрягаться или стесняться даже в малознакомой компании.

Женщины-лидеры не станут играть какую-либо роль, предпочитая держаться естественно, ведь в этом и заключается их главная фишка – нежелание прогибаться под внешние обстоятельства.

Альфа-самки всегда следят за собой, со вкусом одеваются, редко остаются в одиночестве, ведут себя вежливо, не хамят, а на грубость со стороны других отвечают остроумно. А наиболее точное определение альфа-самкам всё же дала психолог Лиза Питеркина: