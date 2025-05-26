Женщины перечислили самые сексуальные мужские профессии

Женщины перечислили мужские профессии, которые считают самыми сексуальными. Своим мнением они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

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Многие женщины назвали профессии, так или иначе касающиеся спасения людей.

«Врач, пожарный, фельдшер — любая работа, связанная со спасением жизни... Они все хороши, пока вашему мужу не становится некогда взять отпуск или вы не беспокоитесь за его жизнь на работе», — Scarvesandbooks, пользовательница Reddit.

Были среди комментариев и неожиданные варианты.

«Мой парень зарабатывает на жизнь изготовлением каменных надгробий, и мне, как дерзкой маленькой готке, это очень нравится», — oceanpalaces, пользовательница Reddit.

Также немало пользовательниц указали, что их возбуждает, когда мужчина работает с металлом.

«Мой парень — сталевар, и я постоянно им хвастаюсь. Еще у него есть сертификат на водителя-погрузчика», — Tuneage4, пользовательница Reddit.

Ранее пользователи сети вспомнили о посещенных ими мальчишниках и девичниках, которые считают самыми безумными. Многие мужчины рассказали о необычных фокусах, которыми стриптизерши развлекают гостей на мальчишниках.