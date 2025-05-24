Люди оказались единодушны в том, какую грудь считать красивой

Исследование, опубликованное в Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery, показало, что люди из разных демографических групп и культур единодушны в том, какую грудь считать красивой. Хотя были выявлены небольшие различия по полу, сексуальной ориентации и расе, предпочтения участников сильно коррелировали.

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В последние годы возросло понимание того, что эстетические идеалы могут не быть универсальными, и что такие факторы, как раса, гендерная идентичность и сексуальная ориентация, могут формировать стандарты красоты. Для прояснения этого вопроса, исследовательская группа собрала набор из 25 предоперационных фотографий пациенток, обратившихся на операцию по коррекции груди в клинику пластической хирургии. На фото было большое разнообразие размеров, форм, оттенков кожи и пр.

Затем в онлайн-опросе (1021 человек, жители США, мужчин и женщин почти поровну) людей попросили оценить каждую грудь на шкале от 1 до 5, от «наименее привлекательной» до «наиболее привлекательной», пишет Psypost.

Результаты показали, что в среднем мужчины ставили более высокие оценки, чем женщины, но в остальном их предпочтения были сильно похожи. Белые участники в среднем также ставили более высокие баллы, однако все группы согласились в относительных оценках привлекательности. Предпочитаемая форма груди не зависела от расы и цвета кожи ее обладательницы.