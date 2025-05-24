Сексолог рассказал о правде про первый опыт в сексе

Зачастую половой контакт происходит с более опытным партнёром.

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Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала врач-психотерапевт Лариса Никитина.

«Как правило, у людей есть какой-то первый опыт. Первый опыт не всегда бывает с девушкой по любви. У многих первый опыт — так случилось. Для молодого человека — это приобрести опыт, поэтому часто это происходит не с девушкой, которую обожествляют, потому что с ней нельзя, к ней есть чувства, есть уважение, её за ручку держат. Тогда находят девушку постарше, которую на районе все знают, что она научит, ничем не заразит и так далее. Либо это случайные какие-то истории — на море, ещё где-то».

Ранее сомнолог Елена Царёва порекомендовала 15-минутный секс перед сном для расслабления. Интимная близость должна быть неинтенсивной, чтобы не вызывать чрезмерного повышения пульса.