В каких случаях мужчина ищет секс «где-то на стороне»

Это происходит из-за «детско-родительских» или «братско-сестринских» отношений в паре.

Также измена возможна при несовпадении половой конституции партнёров, отметила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сексолог Лариса Никитина.

«Всё зависит от индивидуальных особенностей, от половой конституции. Кому-то надо раз в неделю, кому-то надо раз в день, а кому-то три раза в день, независимо от возраста. Плюс зависит от того, какие отношения в паре. Если отношения больше детско-родительские, братско-сестринские — там не про секс. Тогда секс мужчина ищет где-то на стороне. Если в своём же браке со своей партнёршей или в своих отношениях для мужчины она — женщина, а не мать, сестра, подруга, то это хорошо».

Ранее Никитина рассказала, что первый сексуальный опыт не всегда бывает по любви. Зачастую половой контакт происходит с более опытным партнёром.