Эксперт по этикету призвала мужчин не гулять с голым торсом

Недопустимо также садиться за стол в оголённом виде. Подобное поведение несвойственно приличным людям, подчеркнула в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» консультант по деловому протоколу Татьяна Николаева.

«Даже дома приличный мужчина никогда с голым торсом не сядет за стол, когда трапеза в семье, допустим. Потому что это испокон веков считается неприличным. Стол, престол — это понятия священные. Сейчас мы еду не ценим, потому что её полно, и многие не отказывают себе ни в чём. А раньше это считалось священным делом — принятие пищи, спасибо, что бог послал. Накрытый стол — не садиться за него с голым торсом ни в коем случае. А уж по городу прогуливаться, более того, заходить в продуктовые магазины, конечно, недопустимо. С голым торсом остаёмся дома».

Ранее в МЧС предупредили москвичей о сильной жаре днём 25 и 26 мая. Температура в столице может превысить 30 градусов.