Любовь в пожилом возрасте: как принять свое чувство и не ошибиться

Что делать, если «любовь нечаянно нагрянет», а ты – бабушка или дедушка? Имеешь права поддаться чувству или это ненормально? Нет, понятно, что браки в солидном возрасте не редкость, но ведь считается, что пенсионеры их строят вовсе не на любови и страсти, а руководствуются другими факторами… Жена борщи будет готовить, а муж - кран чинить, вместе в парк можно ходить, на дачу ездить.... В общем, общность интересов, а не влюбленность и влечение. Так есть ли она – любовь в 60+? Вместе с нашими героями и экспертами попытаемся это понять.

© Московский Комсомолец

Как под гипнозом

Изменения в поведении 61-летней мамы взрослые сын и дочь увидели сразу. Ирэна Сергеевна вдруг записалась в спортзал, а пенсию и деньги с подработки (она репетитор английского) теперь стала тратить не на книжки и походы в театр, а на косметические процедуры.

Сначала я обрадовалась – мама реально помолодела, стала следить за собой – словно вторая молодость у нее началась. Но когда я заметила, что она ходит в наушниках и слушает рок-музыку, я как-то напряглась, - рассказывает дочка Аня. – Расспрашивать ее ни о чем не стали, но мама сама не выдержала – рассказала нам, что влюбилась. Но я и тут обрадовалась – подумала, что, наконец, мама свою личную жизнь устроит. Ведь после развода с папой она 20 лет на мужчин даже не смотрела. И тут – просто удар. Оказалось, что «кавалер» маму на 17 лет младше, то есть ему 44.

Сын и дочь очень обеспокоены, ведь Ирэна Сергеевна, по их словам, находится словно под гипнозом. На свидания она летит как на крыльях, на все предостережения отвечает, то ее Игорь – самый лучший, что ей его послала судьба и что они созданы друг для друга. И хотя мама и утверждает, что не настроена на брак и что просто «счастлива в моменте», это чувство ее, по словам Ани, все больше затягивает.

Шансов, что у этого товарища к маме любовь, на мой взгляд, ноль. Зачем молодому интересному мужчине «бабушка»? Ведь наша мама выглядит именно на свой возраст и одевается в стиле типичной 60-летней женщины, хотя сама этого не замечает. Разные поколения, разные ценности, мы с братом вообще не понимаем, о чем они говорят, когда встречаются, и что их держит вместе, кроме секса, который, учитывая разницу в возрасте, у нас тоже вызывает недоумение.

Сын и дочь пока не спешат вмешиваться в отношения мамы и ее партнера, но они очень переживают: что будет дальше? Главное, по словам Ани, не допустить того, чтобы мама пошла со своим молодым возлюбленным в ЗАГС. Это, по ее словам, будет самое страшное.

Откуда берется страсть к молодому

Как быть, если родитель влюбился в того, кто его намного моложе? Психолог Елена Семенова советует не мешать пожилому человеку и дать ему возможность прожить все те эмоции, которые возникли.

В таком возрасте причин у влюбленности к более молодому партнеру может быть несколько, в том числе и гормональные, и психологические, - разъясняет эксперт. – Если говорить о психологии, то это может быть желание наверстать упущенное – компенсировать то, чего женщина была лишена в молодые годы. Например, это часто случается с разведенными и с матерями-одиночками, которые всю жизнь решали бытовые вопросы, тянули детей и только выйдя на пенсию, поняли: «Я – женщина, а мужского тепла так и не ощутила».

Другая причина влюбленности в молодого – это второй этап кризиса среднего возраста. Первый, как известно, наступает ориентировано в 40-45 лет.

В этот период женщина осознает, что она уже не девочка, и часто начинает паниковать, у нее возникает чувство, что побыть молодой, красивой, любимой, желанной нужно здесь и сейчас, иначе она может просто не успеть, – поясняет психолог. - В итоге она пытается всеми силами повернуть время вспять – начиная от увлечения йогой, биодобавками и ЗОЖ и заканчивая романами с молодыми парнями. Так вот после 60 женщину накрывает еще одна такая «волна», и если 40-летняя обычно увлекается 25-30-летним, то 60-летняя – зрелым, но еще не старым мужчиной – от сорока и выше.

Психолог признает, такие неравные романы (и даже браки, если до этого дойдет) обычно не длятся долго, однако везде есть исключения. Очень редко, но бывает, что 45-летний партнер и психологически, и физически ощущает себя намного старше своего возраста, а его возлюбленная, наоборот, и при современных достижениях в косметологии вполне может выглядеть лет на 10-15 моложе. В этом случае союз может оказаться гармоничным, и чем старше люди, тем сильнее стирается разница в возрасте.

Но даже если пожилая мама совершит ошибку и отношения быстро закончатся, все равно это ее выбор, ее опыт, - считает эксперт. - Как говорится, лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать и потом до конца дней сокрушаться, что не решилась. Другое дело, что женщина 60+ и мужчина 40+ - это люди разных поколений. Именно это может стать причиной непонимания.

Пожилую маму бросили

Если отношения с молодым мужчиной не сложились, возрастная партнерша может воспринять это очень болезненно. Ведь к той гамме эмоций, которую испытывает в этом случае любая брошенная женщина, прибавляется еще и ощущение, что тебя оставили из-за того, что ты «старая».

Согласно одной стратегии, при таком болезненном расставании нужно стараться «через не могу» переключаться на какие-то интересные вещи. Хобби, походы на концерты и спектакли, встреча с друзьями, спорт и так далее.

А вот метод «клин клином», как уверены многие психологи, обычно ни к чему хорошему не приводит. Желая поскорее забыть бывшего, женщина иногда буквально заставляет себя полюбить нового мужчину. Часто – на этот раз уже не молодого, а возрастного (чтобы еще раз не обжечься на чувстве неуверенности в себе).

В итоге истинных чувств нет, партнёр подсознательно чувствует неискренность, а сама женщина, в конце концов, начинает осознавать, что своего нового мужчину не любит, - поясняет Елена Семенова. - И если в этот момент она уже построила с ним семью, вторая половинка начнет вызывать у нее раздражение, которое будет постепенно накапливаться.

Есть и второй способ переживания расставания, и его многие психологи считают более правильным. Согласно ему, свою несчастную любовь нужно прожить до конца. Избавляться от чувства, пытаясь быстро закрыть эту страницу и ни о чем не вспоминать, по этой теории, нельзя.

В таком случае переживания загоняются глубоко в подсознание, что может обернуться психосоматическими проблемами. Если же дать чувствам и эмоциям до конца проявиться, без подпитки в виде общения с любимым они сами естественным образом сойдут на нет. И в какой-то момент женщина поймет, что открыта к новым отношениям.

Любовь на почве закаток

Мы познакомились в телеграме, - смущенно признается 72-летняя Рая (пенсионерка просит обращаться к ней без отчества). Петя – мой ровесник, вдовец, и он, как и я, увлекается дачными посадками – и огород у него свой, и плодовые деревья. Так вот, мы с ним вместе состояли в группе дачников-огородников, стали переписываться и сошлись на почве закаток. А потом выяснилось, что мы еще и в соседних СНТ обитаем. Я все лето на даче, и Петя тоже. Как-то пригласила я его на ужин с фаршированной рыбкой, рюмочку налила согреться - вечер был зябкий. Он и говорит: «Как хорошо с тобой, Раечка, – тепло и уютно». Так и остался у меня.

Как объясняет Раиса, их отношения – не просто из разряда «встретились два одиночества», когда пожилые люди сходится, просто чтобы кто-то был рядом и мог позаботиться в старости. Она уверена, что между ними в тот вечер пролетела искра.

В телеграме мы просто дружили, обменивались советами, рецептами, фотографиями наших дачных посадок, но когда он ко мне приехал, возникла любовь с первого взгляда, - заявляет она. – Мы с Петей потеряли головы, как школьники. И, между прочим, как мужчина он любому 50-летнему фору даст и в постели, и в быту!

При общении с Раисой и ее мужем и правда возникает ощущение, что им вовсе не по 72, а не больше пятидесяти – оба подтянутые, одеваются современно, ходят под ручку. То ли жизнь на природе сказывается, то ли влюбленность, а, может быть, и то, и другое.

Раиса признается, что очень долго скрывала от дочери свою связь с соседом-дачником. Она боялась, что та ее осудит, а 72-летнего кавалера заподозрит в корысти, ведь у ее мамы и дом с участком в 12 соток, и двушка в Москве. Однако опасения оказались напрасны. Когда дочка случайно узнала о маминой любви (соседка по даче разболтала), рассердилась, но вовсе по другой причине. Ее возмутило недоверие, которое родительница продемонстрировала, утаив от нее связь с мужчиной.

- Получается, что между нами нет той близости, которая, как я думала, существовала, - сокрушается дочка. – А значит, или я, или мама в свое время плохо работали над отношениями. Правда, о том, что она собралась за дядю Петю замуж, мама мне первой рассказала. В общем, реабилитировалась. Теперь вот скоро в ЗАГС.

- А по поводу наследства у вас беспокойства нет? – задаю резонный вопрос.

- Нет. Во-первых, у дяди Пети и дача своя есть, и квартира, и машина. А во-вторых, перед свадьбой они с мамой заключили брачный договор, согласно которому ни он на ее имущество не претендует, ни она на его. Завещание моя мама написала на меня, а дядя Петя – на своего сына.

Страсть есть, но она другая

У человека за 60, который влюбился, в голове часто возникают сомнения: «А вдруг мне это только кажется?», «А не кажусь ли я казаться смешным?», «А вдруг это гормоны или я начинаю сходить с ума?». Специалисты по отношениям уверяют, что сильные чувства возможны в любом возрасте. И любой влюбленный пенсионер это подтвердит.

- Неправильно полагать, что пожилые люди не могут влюбиться, - подтверждает сексолог Ольга Соколова. - Ой как могут, и я знаю такие пары. И секс между ними тоже может происходить – просто не такой пылкий и интенсивный, как у молодых. Впрочем, на моей практике был такой случай, когда 60-летний муж-армянин так измотал свою 50-летнюю жену, что его бурный темперамент пришлось немного усмирять с помощью сексотерапии и успокаивающих практик.

Однако у влюбленности пожилых, согласно наблюдениям специалиста-сексолога, есть свой ряд особенностей.

Во-первых, чувства в возрасте 60+ обычно уже далеки от африканских страстей. Они не такие яркие и пылкие, как у 20-30-летних, зато более глубокие и осознанные, - поясняет Соколова. - Хотя самим любовникам серебряного возраста их чувство кажется сильным, чаще всего (за редкими исключениями) они ведут себя более сдержанно, обращая внимание на такие параметры, как забота, нежность, общие интересы, юмор и, главное надежность и стабильность. Пойти или поехать куда-то вместе, скоротать вечер за просмотром фильма, обсудить бытовые вопросы, политику – эти общие «мелочи» и создают атмосферу взаимной любви, основанной на заботе, участии и доверии.

Коварная Джамиля

Военный пенсионер Сергей Николаевич уже два года не разговаривает со своим сыном. На его теплые поздравления с праздниками отвечает сухо, а сам ограничивается формальной открыткой в мессенджере. А все потому, что сын не принял его любовь и не поддержал в самый важный для него период жизни.

После смерти жены, с которой они прожили 30 лет, Сергей Николаевич долго переживал, не хотел выходить из дома. Сын-предприниматель Николай решил отвлечь его от грустных мыслей и подарил тур в Китай. Это помогло: отец вернулся из поездки окрыленный, полный новых впечатлений, тем более что за границей он до этого не был.

Через месяц отец объявил, что собирает документы для путевки в санаторий, куда едет вместе со своим старым товарищем по службе. Постепенно такие поездки с другом стали регулярными, и они явно шли родителю на пользу – настроение его улучшилось, да и здоровье – тоже. Только на третий год сын догадался, что у папы появилась женщина. Джамиля. Оказалось, что именно с ней пенсионер ездит в санатории.

Когда я услышал ее имя и узнал, что она из Казахстана и младше папы на десять лет, у меня отвисла челюсть, - вспоминает сын. – А когда отец признался, что они оформили отношения официально, потому что так им с его пассией якобы бюджетнее ездить в санатории (льгота распространяется и на супругу), вообще паника началась. Я стал втолковывать отцу, что эта казашка явно положила глаз на его московскую недвижимость, на военную пенсию и так далее. Нет, я, конечно, не то чтобы остро нуждаюсь в двушке отца и его старенькой «Тойоте», у меня свой бизнес и две квартиры. Но сам факт, что его – серьезного человека, полковника – могла окрутить какая-то приезжая из Средней Азии, меня возмутил до глубины души.

В тот момент Николай действовал на эмоциях и не стал разбираться, кто такая Джамиля – он даже отказался с ней знакомиться. Уже позже он узнал, что избранница отца – вдова из богатого казахского рода (бабушка у нее, кстати, русская) и что женщина уже 15 лет живет в Москве и работает акушером-гинекологом. Супруги живут душа в душу, отец подружился с детьми и внуками жены, и теперь они регулярно ездят к ним в Казахстан.

Сейчас, честно говоря, я уже не очень уверен в меркантильных намерениях этой Джамили и мне немного стыдно, что не понял отца, - признается Николай. – Но как наладить с ним контакт, ума не приложу. Он отказывается меня простить. Может быть, с годами смягчится…

Как быть детям с любовью бабушек-дедушек

Если возрастной родитель влюбился, нужно прежде всего понять, что это – нормально, и пенсионер тоже имеет право на проявление ярких чувств и на то, чтобы быть любимым. Ведь в душе пожилые люди – все те же юные девушки и юноши.

Никогда не подшучивайте над таким влюбленным, не отпускайте в его адрес колких выражений, дайте понять, что отнеслись к его чувству серьезно. Как бы невзначай показывайте ему видеоролики со счастливыми пожилыми парами и статьи о браках возрастных знаменитостей. Это очень поддержит вашего родственника – он будет понимать, что счастливая любовь в его возрасте – это нормально.

Не стоит сразу пугаться и пугать родителя тем, что его избранник – мошенник, который действует из корыстных побуждений. Совсем не факт, что это так, а если вы заявите о своих подозрениях влюблённому пенсионеру, тот, скорее всего, не прислушается к вам, а только разозлится. Известны случаи, когда такие предостережения со стороны детей оказывались настолько болезненны и оскорбительны для влюбленных родителей, что те прекращали с ними отношения навсегда и, действительно, оставляли потомков без завещания – именно в отместку.

Хотя не нужно сразу подозревать плохое, все-таки родственникам нужно всегда держать руку на пульсе. Аккуратно и ни в коем случае не показывая свою бдительность пожилом родственнику, попытайтесь побольше узнать об объекте его любви, о его прошлом, его детях. Будьте всегда на связи, и если пожилые люди официально вступили в брак, старайтесь почаще приходить в гости. Если вас что-то смущает – посоветуйтесь с адвокатом.

Постарайтесь наладить с партнером вашего родителя ровные, дружественные отношения – даже если он вам по каким-то причинам несимпатичен. Во-первых, это станет поддержкой вашему пожилому родственнику, который может испытывать смущение от своего чувства и страх, что его не поймут и осудят. Во-вторых, таким образом, вы будете всегда в курсе того, что происходит между супругами и в случае реальной опасности сможете прийти на помощь родителю или предостеречь.