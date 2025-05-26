В Сети назвали тревожные звонки, которые проигнорировали ради секса

Пользователи сети вспомнили о самых ярких тревожных звонках, которые они проигнорировали ради хорошего секса с партнером. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

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Одна девушка рассказала, что ее парень поставил на экран блокировки собственное фото.

«Не свое с кем-то другим, только свое. Всегда снимал себя на видео и пересматривал ролики по ночам. Он снимал «нас» во время секса, но на самом деле только себя. Он был буквально одержим собой», — captain-crunchybones пользовательница Reddit.

Еще один пользователь признался, что его партнерша постоянно врала о себе.

«Она рассталась с парнем, но выяснилось, что не рассталась. У нее был рак, а потом оказалось, что не было. В последнюю нашу ночь я был с ней голым в кровати, когда пришел ее парень. Я простоял в шкафу час, пока она не прогнала его. Вы когда-нибудь стояли в шкафу голым в течение часа? Это совсем не весело», — wishlish, пользователь Reddit.

Другого мужчину женщина утомляла тем, что постоянно цитировала на свиданиях советы коуча по развитию женственности, однако он все равно продолжал ухаживать за ней ради секса.

«На свиданиях она разглагольствовала о том, что женщины больше неверны своей женственности, что, по ее словам, означало отсутствие необходимости принимать решения, в том числе и касательно того, что ей надевать и какой шампунь использовать. Она не хотела работать, считала, что секс заключается в лежании и стонах, потому что «женщины получают». У нее была собака, но она хотела отдать ее, потому что, по ее словам, кормить и выгуливать ее — слишком трудно», — CaymanDamon, пользователь Reddit.

Ранее мужчины вспомнили о самых странных поступках, на которые пошли ради секса. Они рассказали, что забирались к девушкам в окно, чтобы открыть дверь или чтобы не потревожить родителей.