Как многозадачность может навредить психике

Мнение психолога: многозадачность лишает способности распознавать эмоции
Обилие дел на работе, дома, плюс огромное количество информации, поступающей со смартфона, компьютера и шум вокруг негативно влияют на человека, говорит кандидат психологических наук Елена Шпагина.
- Несмотря на то что многие считают многозадачность эффективностью и необходимым навыком в эпоху цифровизации, исследователи отмечают несколько негативных последствий для психики человека, - рассказала специалист.
В числе таких - притупление способности распознавать эмоции другого человека.
Эксперт отметила, что важно научиться распоряжаться своим временем и выполнять дела с учетом биологических часов индивидуальной работоспособности, сочетать работу с перерывами на отдых и концентрироваться на одном важном деле, потом переходить к следующему, пишет RT.
Еще одна вредная привычка - во время работы отвлекаться на соцсети и мессенджеры.
- Когда мы это делаем, мозгу нужно заново "переключать передачи" - тормозить один процесс и запускать другой. Исследования показывают, что полное возвращение к задаче занимает около 20 минут. Так что каждое отвлечение - это не просто пауза, а долгий процесс восстановления концентрации, - заключила эксперт.