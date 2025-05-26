Как многозадачность может навредить психике

Обилие дел на работе, дома, плюс огромное количество информации, поступающей со смартфона, компьютера и шум вокруг негативно влияют на человека, говорит кандидат психологических наук Елена Шпагина.

© СОВА

- Несмотря на то что многие считают многозадачность эффективностью и необходимым навыком в эпоху цифровизации, исследователи отмечают несколько негативных последствий для психики человека, - рассказала специалист.

В числе таких - притупление способности распознавать эмоции другого человека.

Эксперт отметила, что важно научиться распоряжаться своим временем и выполнять дела с учетом биологических часов индивидуальной работоспособности, сочетать работу с перерывами на отдых и концентрироваться на одном важном деле, потом переходить к следующему, пишет RT.

Еще одна вредная привычка - во время работы отвлекаться на соцсети и мессенджеры.