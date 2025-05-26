Психолог рассказала, как часто врачи выявляют послеродовую депрессию

Врачи в стационарах «пропускают» это заболевание.

Чтобы избежать «крайних состояний», женщине следует как можно скорее обратиться за помощью к специалисту, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» клинический, перинатальный, психоаналитически ориентированный психолог Алина Никифорова.

«К сожалению, это нередкий факт, что послеродовая депрессия в акушерских стационарах пропускается. Насколько я знаю, у нас, конечно, тоже нет такого системного выявления этого недуга, хотя он огромное, колоссальное влияние оказывает, потому что это случается с женщиной в один из самых уязвимых периодов её жизни, от которого зависит жизнь её маленького ребёнка. И в то же время статистика по послеродовой депрессии в мире и в России такова, что 15-20% женщин — это огромная цифра на самом деле. Но хорошая новость заключается в том, что если женщина понимает, что что-то не так, или её семья, они обращаются, прежде всего, к психиатру, то доктор назначает лечение. Вместе с тем нужно получать психологическую помощь. Хорошая новость в том, что это можно преодолеть. Главное — этим заниматься и не доводить до каких-то крайних состояний».

Ранее врач сообщила, что роженицы «обделены» вниманием и заботой.