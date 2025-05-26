Эксперт объяснила, чем страдают жертвы сталкинга

Психолог Татьяна Чернякова рассказала, что сталкинг представляет собой не что иное, как навязчивое и постоянное преследование человека, и он может выражаться в слежке, сообщениях, звонках или попытках контролировать чужую жизнь. Подобные действия, по словам специалиста, несут серьезную угрозу психическому здоровью. Об этом сообщает сайт KP.RU.

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Основной разрушительной силой сталкинга врач назвала длительное воздействие и систематический подрыв чувства безопасности. Как заметила собеседница издания, у тех, кто подвергся сталкингу, зачастую диагностируют посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), панические атаки, а также генерализованное тревожное расстройство.

Эксперт обратила внимание на то, что сталкинг провоцирует нарушение социальной жизни и приводит к изоляции, а это, в свою очередь, становится причиной формирования у человека чувства беспомощности.

Чернякова добавила, что у жертв сталкинга нередко страдает самооценка, а качество их жизни резко и существенно ухудшается.