Психологи выяснили, почему студентам трудно работать в команде

Исследователи ТюмГУ выявили, что основная коммуникативная трудность первокурсников в групповой работе – стеснительность, за ней следуют застенчивость и неумение слышать друг друга, сообщает Naked Science.

Групповая работа в вузах требует коммуникации, которая затруднительна для некоторых студентов, особенно из-за стеснительности.

Любопытно, что студенты чаще всего испытывают трудности из-за индивидуальных особенностей (негативная самооценка, стыд), разных взглядов и незнакомства. Реже всего встречаются трудности, связанные с недоброжелательностью и пассивной агрессией в группе.

В исследовании ТюмГУ 41% из 1104 первокурсников сообщили о коммуникативных трудностях в групповой работе. Результаты используются, в том числе, в межуниверситетском проекте «Телереанимация», объединяющем студентов ТюмГУ, ТМУ, ТИУ, медиков и компанию «Ин Нова». Итоги опубликованы в сборнике конференции.