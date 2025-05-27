Как справляться с отказами при поиске работы

Процесс поиска работы зачастую сопровождается множеством трудностей и препятствий. Отказы работодателей могут серьезно повлиять на самооценку и вызвать сомнения в своей профессиональной компетентности. Такие ситуации нередко приводят к развитию депрессивных состояний и повышенной тревожности. Но есть способы успешно пройти этот непростой этап жизни и сохранить мотивацию.

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Как объяснила психолог Татьяна Чернякова, каждый отказ болезненно воспринимается человеком. Причина кроется в особенностях функционирования нашего мозга: согласно исследованиям ученых из Университета Мичигана, социальные отказы активизируют те же зоны головного мозга, что и физические травмы. Это объясняет появление реальных физических ощущений дискомфорта, таких как тяжесть в груди, затруднения дыхания, слабость и эмоциональная подавленность.

Чтобы преодолеть последствия многократных отказов, специалист советует начать с принятия своих эмоций. Важно позволить себе почувствовать боль и разочарование, не отрицая их существование. Лучше честно признать свою реакцию: «Да, сейчас мне действительно тяжело, поскольку я вкладывалась, строила планы, но всё сложилось иначе. Мне грустно, и я разочарована».

Кроме того, Чернякова рекомендует уделять внимание своему физическому состоянию. Регулярные прогулки, сбалансированное питание, соблюдение водного баланса и общение с близкими людьми помогают поддерживать стабильное психоэмоциональное состояние.

Она также акцентирует внимание на важности возвращения к собственным внутренним ресурсам и самоощущению. Человеку важно задать себе вопросы: «Достаточно ли высоко я оцениваю собственные достоинства? Знаю ли я, что меня делает особенной? Уверена ли я в своих желаниях?»

«Сила не в том, чтобы всегда соответствовать, а в том, чтобы сохранять контакт с собой, даже когда внешние обстоятельства пугают и добавляют тревоги», — отметила специалист в интервью порталу «Узнай.ру».

Психолог напоминает, что каждое отклонение от вакансии — это не поражение, а лишь временное препятствие. Возможно, впереди ожидает более удачный вариант, а пока достаточно сделать небольшую остановку, набраться сил и продолжить поиски с обновленной энергией.