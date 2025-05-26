Что люди думают о нравственных качествах мужчин и женщин

Представьте человека, который мог бы быть достойным моральным камертоном. Скорее всего, вы вообразили женщину или девушку. Ученые выяснили, что люди чаще ассоциируют мораль с женственностью, чем с мужественностью, и это может создавать неожиданные проблемы для прекрасного пола.

Американские психологи решили узнать, какие черты и качества мы приписываем людям, которых считаем морально хорошими, для чего провели серию экспериментов. Их результаты опубликованы на сервере препринтов PsyArXiv.

В первом эксперименте 270 человек рассматривали пары изображений людей неизвестного пола и выбирали того, кто, по их мнению, выглядел более нравственным. В 99% случаев участники предпочли более женственный образ как морально превосходящий.

В другом эксперименте 282 человека получили список черт характера и должны были отнести их к женственности или мужественности. Выяснилось, что такие качества, как ангельская чистота или миролюбие, чаще ассоциируются с женственностью, тогда как склонность к соперничеству связывают с мужественностью.

«Результаты всех исследований оказались очень последовательными, несмотря на разницу в методологии», — заметила психолог-антрополог Джордан Уайли из Бостонского колледжа в Массачусетсе.

На этом исследователи не остановились и изучили, как наши представления отражаются на отношении к людям. 1600 человек оценивали моральные качества среднестатистических мужчины и женщины, а затем делали это снова после того, как узнавали о некоторых их моральных проступках (например, о присвоении чужой работы).

Оказалось, одни и те же проступки наносят по женской репутации более мощный удар, нежели по мужской. По мнению ученых, это связано с тем, что от женщин ожидают более высоких стандартов поведения и строже осуждают их за несоответствие этим стандартам.

«Мораль в конечном счете направлена на объединение людей для сотрудничества, и в нашем обществе именно от женщин чаще ожидают кооперации», — объясняет профессор Курт Грей из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле.

Если женщину воспринимают как более нравственную, она может чувствовать давление, заставляющее ее следовать социальным нормам, например, определенному стилю одежды.

«Но что, если эти правила несправедливы?» — задается он вопросом.

Исследование напоминает о необходимости осознавать свои предубеждения и задумываться о том, как они влияют на наши решения, добавляет психолог Майкл Слепян из Колумбийского университета в Нью-Йорке: