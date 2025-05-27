Какие цветы можно подарить малознакомому человеку

Выбор цветов для малознакомого человека — задача, которая требует не только эстетического чутья, но и такта. Букет — это больше, чем просто подарок, это жест, который должен быть понятным и уместным даже в том случае, если вы знаете человека лишь поверхностно. О том, как избежать банальностей и выбрать цветы, которые произведут приятное впечатление, сайту «Страсти» рассказала руководитель цветочного направления ГК «Горкунов» Светлана Горкунова.

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По словам цветочного эксперта, один из главных трендов последних лет — монобукеты. Их лаконичность и изысканность делают их универсальным выбором для любого случая. Монобукет из роз, пионов или тюльпанов — это классика, которая никогда не подведет.

«Однако, если хочется удивить, стоит обратить внимание на менее распространенные цветы. Например, эустома с ее нежными лепестками, напоминающими шелк, или анемоны, которые выглядят одновременно просто и экзотично. Эти цветы не только красивы, но и символичны: они говорят о внимании и уважении, не переходя границы излишней интимности», —

Также в тренде орхидеи, особенно их редкие виды, такие как Ванда или Дендробиум. Эти цветы символизируют роскошь и изысканность, но при этом не выглядят слишком пафосно.

Если вы хотите подарить что-то долговечное, обратите внимание на горшечные растения, советует Светлана Горкунова. Это не только практичный, но и очень модный подарок. Горшечная роза, орхидея, замиокулькас или монстера — растения, которые легко впишутся в любой интерьер и не требуют сложного ухода. Они станут не просто подарком, а приятным напоминанием о вас. Кроме того, горшечные растения — это экологичный выбор, что особенно актуально в эпоху осознанного потребления.

Не стоит забывать и о сезонности. Весной можно подарить букет из нарциссов или гиацинтов, которые ассоциируются с пробуждением природы. Летом — гортензии или подсолнухи, которые наполнят пространство яркими красками. Осенью — георгины или хризантемы, которые символизируют уют и тепло. Зимой — амариллисы или пуансеттии, которые создадут праздничное настроение.