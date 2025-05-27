БДСМ-секс оказался полезным для психического здоровья

Ученые выяснили, что люди, вовлеченные в БДСМ-практики, зачастую демонстрируют более здоровые психологические характеристики по сравнению с теми, кто в них не участвует.

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Исследование, показало, что увлекающиеся жесткими формами сексуальности менее подвержены депрессивным состояниям и чаще испытывают удовлетворение от жизни.

Наиболее стабильное психическое состояние было отмечено у женщин, занимающих доминирующую роль.

Кроме того, эксперты выявили закономерность: увеличение опыта пары в БДСМ коррелирует с более высоким уровнем дохода и общим ощущением благополучия.

В рамках данного исследования ученые привлекли 1884 совершеннолетних граждан Испании через платформы социальных сетей, онлайн-сообщества и рассылки новостей от продавцов товаров для взрослых.

Приблизительно 60% респондентов указали на свою принадлежность к БДСМ-практикующим, тогда как оставшиеся 40% не считают себя таковыми, пишет PsyPost со ссылкой на испанских ученых.