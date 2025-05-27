В РФ увеличилась посещаемость психологических онлайн-сервисов

Мобильный интернет-трафик психологических онлайн-сервисов в России увеличился вдвое, их посещаемость - на 58% в первом квартале 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в аналитическом обзоре Smart Ranking (есть в распоряжении ТАСС).

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«В 2025 году мобильный интернет-трафик психологических онлайн-сервисов увеличился на 116%, а посещаемость таких сервисов выросла на 58%. Это подтвердили сразу два крупных игрока из телемедицинского сегмента - "Сберздоровье" и сервис "Ясно"», — рассказали эксперты.

Причем возраст аудитории снизился до 24 лет во многом благодаря социальным сетям, где обсуждение ментального здоровья превратилось в тренд, а открытость к разговорам о психологических проблемах "перестала быть табу", отмечается в исследовании.

«Внутренняя аналитика сервиса "Ясно" фиксирует устойчивый рост потребности в психологической поддержке среди россиян с наибольшей выраженностью среди молодежи до 24 лет и женской аудитории. Демографический анализ обращений подтверждает эту тенденцию: женщины составляют преобладающее большинство, при этом средний возраст клиентов последовательно снижается», — подчеркнула руководитель службы поддержки сервиса "Ясно" Мария Игнатьева.

Рост спроса на онлайн-терапию среди молодой аудитории может стать драйвером выручки для телемедицинских сервисов, предлагающих такие услуги, поскольку поколение Z не только самое многочисленное, но и ключевое для цифрового рынка в будущем, объяснили эксперты.

Рынок медицинских технологий

Согласно исследованию, рынок медицинских технологий в России вырос на 16,2% в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, суммарная выручка 70 крупнейших medtech-компаний, представленных в России, составила 13,1 млрд руб. Однако по сравнению с четвертым кварталом 2024 года объем общей выручки сократился на 31%. Компании объясняют это смещением фокуса на завершение действующих контрактов за 2024 год вместо активной фазы продаж.

Больше всего в первом квартале текущего года увеличились сегменты телемедицины (с долей сегмента 36,7%) и разработчиков ПО (28,9%). На третьем месте по общему объему выручки сегмент устройств (20,9%), а вслед за ним - исследования (9,8%) и онлайн-обучение медработников (3,5%). Основной фокус развития российского medtech связан с ИИ-технологиями.

Участники российского medtech-рынка рассказали про следующие перспективы внедрения ИИ в здравоохранение: проактивная забота - мониторинг хронических болезней и ведение беременности, точный прогноз рисков, контроль носимых устройств, ускорение диагностики для оказания более оперативной помощи в критических ситуациях, синергия данных между сегментами исследований, устройств и телемедицины, взаимодействие со страховыми компаниями.