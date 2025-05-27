Психолог ответил, должны ли женщины подстраиваться под мужчин

На днях актер из сериала "Универ" (16+) Виталий Гогунский заявил, что гармония в паре, по большому счету, зависит от женщин. А именно от их потребности в отношениях и умении подстраиваться. Он отметил, что дамы гораздо умнее в паре и прекрасно знают, каким образом можно удержать рядом представителя сильного пола.

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Также звезда "Универа" заявил, что женщина не имеет права на плохое настроение при мужчине. По мнению Виталия Гогунского, это значит: или он ей не подходит, или она ему.

Психолог Наталья Рачковская рассказала: многие представительницы слабого пола уверены, что без мужчины они ничего не стоят, что их жизнь без него неполноценна. Им кажется, что самое важное - удержать партнера рядом. Ради этого они готовы ломать себя, подстраиваясь под него. Правда, в последнее время вектор стал разворачиваться в другую сторону, и женщины уже не считают семью главным способом самореализации. А потому и в отношениях стараются вести себя на равных.

Однако, по мнению психолога, в результате из хранительниц очага такие женщины превратились в эдаких "столбовых дворянок", ждущих от мужчин подчинения и подобострастия.

Пытаясь исправить этот перекос, многие психологи пытаются учить женщин восстанавливать баланс в отношениях, умерять гордыню, слышать и понимать мужчину, а не только переделывать его под себя, пишет pravda-nn.ru.

Ранее мужчины и женщины рассказали, что больше всего ценят друг в друге.