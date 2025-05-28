Почему девушки выбирают мужчин с чертами «темной триады»

Ученые попытались объяснить, почему девушки часто выбирают парней с выраженным нарциссизмом, макиавеллизмом и психопатией. Как оказалось, в подсознании женщина принимает эти черты за лидерские качества.

© runews24.ru

Ученые объяснили, почему девушки часто делают выбор в пользу плохих парней с выраженными нарциссизмом, макиавеллизмом и психопатией. Эти черты условно называют «темной триадой».

Ученые из Хунаньского педагогического университета провели исследование, в котором участвовали 592 женщины. Им показали фотографии мужчин с разной степенью выраженности психопатических черт. девушкам предлагалось оценить их по привлекательности, доминантности и уровню доверия. Также проводились игры, чтобы выяснить, насколько женщины готовы доверять таким мужчинам.

Как оказалось, мужчин с ярок выраженными чертами «темной триады» женщины воспринимают как более харизматичных и надежных. Их черты лица и поведение подсознательно ассоциировались с лидерскими качествами, что вызывало доверие.

Ранее ученые заявили, что у мужчин и женщин меланома локализуется на разных участках тела. А врачи рассказали, можно ли вылечить меланому.