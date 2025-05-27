Выяснено, сколько людей испытывают стресс во время ремонта

Новое исследование показало, что 58% россиян испытывают сильный стресс во время ремонта.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис «Авито. Услуги».

Выяснилось, что в 29% случаев источниками ссор в ходе ремонта становятся финансовые вопросы.

Также к стрессовым ситуациям приводит выбор отделочных материалов (28%), сроки (21%) и дизайн (20%).

В то же время около 27% респондентов утверждают, что последний ремонт прошёл без ссор, отмечено в исследовании.

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