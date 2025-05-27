Как бороться с синдромом хронической усталости

В современном мире, где в цене постоянная доступность и максимальная продуктивность, синдром хронической усталости стал настоящей эпидемией. Это несет опасность в первую очередь перфекционистам и трудоголикам, которые на протяжении нескольких лет не обращают внимание на сигналы организма, пока он не начинает серьезно сбоить. Об этом сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

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«Врачи до сих пор спорят о природе данного состояния, выдвигая различные теории — от вирусного происхождения до нарушений в работе митохондрий и нейроэндокринной системы. Особенность синдрома в том, что он развивается постепенно, маскируясь под обычную усталость», — отметила эксперт.

Человек продолжает трудиться через силу, пока организм не запускает «аварийный режим». Современные исследования демонстрируют, что основой заболевания является комплекс факторов, к которым относятся хронический стресс, информационные перегрузки, нарушение циркадных ритмов, а также скрытые воспалительные процессы. Больше всего уязвимы жители мегаполисов, так как их образ жизни далек от естественных биологических ритмов.

Крашкина сообщила, что для эффективной профилактики необходим пересмотр всего образа жизни. Эксперты советуют соблюдать цифровую гигиену, использовать осознанное восстановление в течение дня, а также синхронизировать режим с природными биоритмами, добавила психотерапевт в беседе с РИАМО.

Для лечения уже развившейся болезни надо использовать комплексный подход: от коррекции микробиома и нутритивной поддержки до психотерапии и специальных дыхательных практик. Также надо помнить, что постоянная усталость не является нормой, а это сигнал организма о глубоком дисбалансе, которому нужно внимание и профессиональный подход, отметила Крашкина.

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