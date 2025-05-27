Эксперт объяснил, как связаны секс и красота

Гладкая кожа, розовые щеки, блестящие глаза и внутреннее сияние — знакомо? Нет, это не результат чудо-крема, а гормональный коктейль после хорошего секса. Ученые давно подтвердили: регулярная интимная близость и особенно оргазмы напрямую связаны с состоянием кожи. Так что фраза «ты сегодня прямо светишься» может быть не метафорой, а медицинским фактом. Сексолог Ольга Василенко рассказала о неочевидных бьюти-причинах получать оргазмы почаще.

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Гормоны удовольствия — в помощь коллагену

Во время оргазма в организме высвобождаются дофамин, серотонин, эндорфины и окситоцин — целая гормональная симфония, которая снижает уровень кортизола (гормона стресса). А стресс, как известно, один из главных врагов кожи: он замедляет регенерацию, провоцирует воспаления и обезвоживание.

«Оргазм, наоборот, запускает микроциркуляцию крови, насыщает клетки кислородом, стимулирует выработку коллагена — и вот уже лицо свежее, морщинки разглаживаются, а кожа становится плотнее и ярче», — объясняет эксперт.

Детокс, лимфа и иммунитет

Секс работает как мягкий массаж для всего тела — особенно если он не выполнен на бегу и для галочки, а происходит с чувством, толком и правильным ритмом.

«Благодаря сокращениям мышц и активизации кровообращения ускоряется отток лимфы и утилизация шлаков — как после посещения инфракрасной сауны. Повышается и уровень иммуноглобулина А, укрепляется барьерная функция кожи. В долгосрочной перспективе это означает меньше воспалений, прыщей и раздражений — и раздражительности, кстати», — утверждает сексолог.

Полезно не только телу, но и психике

Уверенность, расслабленность и внутреннее удовлетворение буквально отражаются на лице. Люди, регулярно получающие удовольствие, меньше страдают от бессонницы, тревожности и перепадов настроения. А полноценный сон, как известно, — главный бьюти-ритуал. Поэтому да: оргазм вечером — это лучше, чем ночная маска за много тысяч рублей. Или, по крайней мере, не хуже.

В общем, секс и красота связаны не только метафорически. Это биохимия в чистом виде. Конечно, интим — не замена уходу, питанию и SPF, но он точно может стать вашим союзником в деле сияющей кожи. Главное — не воспринимать его как обязанность или некий очередной бьюти-инструмент, а как удовольствие, которое делает вас живой, чувственной и прекрасной.