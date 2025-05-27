Психолог предупредила о рисках длительного просмотра развлекательного контента

Мозг подвергается информационной перегрузке.

Это приводит к усилению тревоги, объяснила Елена Соловьёва в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Информационная перегрузка — когда мы постоянно находимся в информационном поле. Причём сегодня люди очень часто подменяют понятия, им кажется, что, если они просто сидят и листают какие-то новости или смотрят в социальных сетях развлекательные видео с котиками, им кажется, что они в этот момент отдыхают. Но это ошибка, на самом деле мозгу всё равно, какую информацию мы в него загружаем. Он обрабатывает всё, то есть мыслительная деятельность работает со скоростью света у большинства людей, у которых есть смартфон. Получается, что у нас всё время идёт информационная перегрузка. Из-за этого мы становимся очень тревожными».

Ранее Соловьёва объяснила склонность к тревожности генетической предрасположенностью. Раньше страхи помогали людям выживать. Таковы эволюционные механизмы.