Почему люди доверяют тем, кто вырос в бедности, больше, чем богатым

Новое исследование, опубликованное в Journal of Personality and Social Psychology, показало, что при принятии решений о доверии незнакомцам люди отдают предпочтение тем, кто вырос в более бедной или стандартной семье, а не тем, кто посещал элитные школы или отдыхал в Европе. В работе, проведенной Американской психологической ассоциацией, приняли участие почти 2000 человек.

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«Доверие — основа здоровых отношений: без него распадаются романтические союзы, страдают рабочие коллективы, растут социальные разногласия», — объясняет веду­­щий автор Кристин Лорин, профессор психологии Университета Британской Колумбии.

Как проходили эксперименты

Участников разделили на «отправитель» и «получатель». Отправитель получал 10 лотерейных билетов на розыгрыш двух подарочных карт по $100 и мог передать любую часть своему партнеру. Получатель принимал переданные билеты, которые тут же утраивались, и решал, какую часть из увеличенного запаса вернуть отправителю.

В профилях получателей скрывали реальные данные: часть участников считала, что их партнеры выросли в небогатых семьях (государственные школы, подработка в юности), а другие думали, что получатели — дети состоятельных родителей (частные школы, поездки в Европу).

Ключевые результаты:

поведенческое доверие (сколько билетов передано): люди давали больше билетов «получателям» с небогатым детством.

ожидание доверия (сколько билетов, по их мнению, вернут): участники ожидали большей честности от тех, кто рос в семьях с низким доходом, даже если «получатели» сейчас были обеспечены.

«Наше исследование показывает, что люди четко разделяют чье-то детство и текущее положение. Они считали выросших в более скромных условиях более моральными и заслуживающими доверия», — говорит Лорин.

В других экспериментах ученые меняли информацию о текущем социально-экономическом статусе «получателей» и просили участников оценить их моральные качества. Результаты подтвердили: привлекательнее для доверия прошлое небогатых семей, чем любое текущее положение.

Лорин отмечает, что эти данные демонстрируют стратегию поведения в социальных ситуациях, где важно заслужить доверие:

«Если вы всегда были богаты, стоит фокусироваться на «сейчас», а если вы выросли в бедности, выгоднее подчеркнуть скромные корни».

Важно, что исследователи не выясняли, действительно ли выросшие в бедности люди более надежны. Исследование лишь отражает социальные установки и благосклонность к этой группе.