Как синдром потери контроля разрушает отношения
Иногда все идет хорошо: пара живет в мире, решает бытовые вопросы, строит планы на отпуск. Но вдруг вспыхивает ссора – нелепая, неуместная, вроде бы на пустом месте. Один из партнеров начинает кричать, хлопает дверью, рассыпает обвинения, которых через час уже не помнит. В эти моменты звучит фраза, знакомая многим: «Я просто потерял(а) контроль».
Что стоит за этим состоянием? Почему оно повторяется? И как влияет на отношения? О причинах, механизмах и последствиях потери контроля рассказала в беседе с «Рамблером» психотерапевт Аракелян Арменуи.
«Потерять контроль можно только над тем, что мы можем контролировать. Мы можем управлять своими мыслями, можем контролировать поступки и волевые действия. Контролируем ли мы эмоции? Это не такой простой вопрос, как кажется. В какой-то степени — нет», — объясняет специалист.
Действительно, человек не способен остановить автоматическую реакцию — удивление, радость, испуг, гнев. Мы краснеем от стыда, вскидываем брови при удивлении, сжимаем кулаки при злости — это врожденные реакции, заложенные эволюцией. Но дальше начинается важная развилка: что делать с этими эмоциями — зависит от нас.
Эмоции — это сложный психический процесс. Они включают:
- осознание эмоции;
- физиологическую реакцию (изменения в работе нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем);
- поведенческий компонент — мимику, жесты, поступки.
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Именно с третьим компонентом — поведением — чаще всего происходят сбои. Мы не можем не злиться, но можем не ударить, не накричать, не унизить. Вот тут и начинается настоящая работа над собой. Или ее отсутствие.
Две формы потери контроля
Когда говорят о «синдроме потери контроля», часто подразумевают импульсивность. И здесь важно различать два механизма:
- Инфантильность: одни люди просто не умеют управлять собой, потому что эмоционально незрелы;
- Несдержанность: другие — реагируют чрезмерно бурно, потому что страдают от эмоциональной неустойчивости.
«Есть люди с незрелым, инфантильным типом личности. Сейчас это называют модно, но на самом деле это клиническое понятие — инфантильное расстройство личности. Таким людям свойственны импульсивные покупки, они поддаются желаниям момента, им трудно делать выбор, они живут по течению», — уточняет Аракелян.
В отношениях инфантильные партнеры часто ведут себя как дети: требуют внимания, обижаются, не берут на себя ответственности, ждут, что все за них решит другой. Противоположный случай — эмоционально неустойчивые личности. Они легко возбуждаются, у них быстро возникает гнев, раздражение, и они не умеют справляться с этими чувствами. Жизнь с такими людьми — как жизнь на вулкане.
Когда «виноват» не характер, а болезнь?
Но не всегда потеря контроля — это личностная черта. Иногда она сигнализирует о проблемах с телом или психикой:
Соматические причины:
- гормональные сбои;
- хронические болезни, истощение;
- дефицит витаминов, интоксикации (например, солями тяжёлых металлов);
- черепно-мозговые травмы, деменции.
Психические заболевания:
- депрессии, где раздражительность — частый симптом;
- шизофрения;
- эпилепсия (органические изменения);
- зависимости, особенно алкогольная и наркотическая.
Психологические причины:
- стресс, переутомление, выгорание;
- бессонница, нерегулярное питание, отсутствие движения;
- фрустрация — невозможность получить желаемое, частая в конфликтах;
- разочарование в отношениях, недопонимание, обида.
Как это разрушает отношения?
Когда один из партнеров регулярно теряет контроль, вторая сторона живет в тревоге. Никогда не знаешь, что вызовет вспышку: шутка, взгляд, интонация. Формируется динамика небезопасных отношений. Часто другой партнер начинает приспосабливаться: избегает острых тем, «ходит на цыпочках», живет в хроническом напряжении.
И все это подтачивает близость. Потому что отношения, в которых нет эмоциональной безопасности, превращаются из источника ресурса в постоянный источник стресса.
Что делать, если вы или партнер теряете контроль?
1. Найти причину
«С долей шутки я говорю клиентам: может, вы просто голодны, устали или не выспались. А может, в ваших отношениях накапливается отверженность или игнорирование», — говорит психотерапевт.
2. Пройти обследование
Если причина неочевидна — стоит обратиться к специалисту: психотерапевту, неврологу, эндокринологу. Они помогут разобраться и найти решение.
3. Укреплять базу
- Высыпаться;
- Питаться регулярно и разнообразно;
- Заниматься физической активностью;
- Следить за психоэмоциональным состоянием.
4. Учиться управлять эмоциями
Это значит не подавлять, а понимать, называть и выражать безопасно. Эмоции — индикатор. Они подсказывают, что с нами происходит. И если мы научимся их слушать, они помогут нам понять себя и партнера.
5. Говорить и слышать
Да, это банально, но без открытого диалога не бывает зрелых отношений. Только через разговор можно распутать клубок эмоций, упреков и обид.
Подводя итог: потеря контроля — это разрыв между внутренним состоянием и внешним поведением, который отражается на самых близких людях. И если этот он повторяется, то без внимания, понимания и помощи он превращается в трещину — в отношениях, в самооценке, в доверии.
Контроль — не про запрет на эмоции. Это про зрелое управление своими реакциями. И в любви он особенно важен: ведь именно в близости нам доверяют самое хрупкое — себя.
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