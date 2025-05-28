Как синдром потери контроля разрушает отношения

Иногда все идет хорошо: пара живет в мире, решает бытовые вопросы, строит планы на отпуск. Но вдруг вспыхивает ссора – нелепая, неуместная, вроде бы на пустом месте. Один из партнеров начинает кричать, хлопает дверью, рассыпает обвинения, которых через час уже не помнит. В эти моменты звучит фраза, знакомая многим: «Я просто потерял(а) контроль».

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Что стоит за этим состоянием? Почему оно повторяется? И как влияет на отношения? О причинах, механизмах и последствиях потери контроля рассказала в беседе с «‎Рамблером» психотерапевт Аракелян Арменуи.

«Потерять контроль можно только над тем, что мы можем контролировать. Мы можем управлять своими мыслями, можем контролировать поступки и волевые действия. Контролируем ли мы эмоции? Это не такой простой вопрос, как кажется. В какой-то степени — нет», — объясняет специалист.

Действительно, человек не способен остановить автоматическую реакцию — удивление, радость, испуг, гнев. Мы краснеем от стыда, вскидываем брови при удивлении, сжимаем кулаки при злости — это врожденные реакции, заложенные эволюцией. Но дальше начинается важная развилка: что делать с этими эмоциями — зависит от нас.

Эмоции — это сложный психический процесс. Они включают:

осознание эмоции;

физиологическую реакцию (изменения в работе нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем);

поведенческий компонент — мимику, жесты, поступки.

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Именно с третьим компонентом — поведением — чаще всего происходят сбои. Мы не можем не злиться, но можем не ударить, не накричать, не унизить. Вот тут и начинается настоящая работа над собой. Или ее отсутствие.

Две формы потери контроля

Когда говорят о «синдроме потери контроля», часто подразумевают импульсивность. И здесь важно различать два механизма:

Инфантильность: одни люди просто не умеют управлять собой, потому что эмоционально незрелы; Несдержанность: другие — реагируют чрезмерно бурно, потому что страдают от эмоциональной неустойчивости.

«Есть люди с незрелым, инфантильным типом личности. Сейчас это называют модно, но на самом деле это клиническое понятие — инфантильное расстройство личности. Таким людям свойственны импульсивные покупки, они поддаются желаниям момента, им трудно делать выбор, они живут по течению», — уточняет Аракелян.

В отношениях инфантильные партнеры часто ведут себя как дети: требуют внимания, обижаются, не берут на себя ответственности, ждут, что все за них решит другой. Противоположный случай — эмоционально неустойчивые личности. Они легко возбуждаются, у них быстро возникает гнев, раздражение, и они не умеют справляться с этими чувствами. Жизнь с такими людьми — как жизнь на вулкане.

Когда «‎виноват» не характер, а болезнь?

Но не всегда потеря контроля — это личностная черта. Иногда она сигнализирует о проблемах с телом или психикой:

Соматические причины:

гормональные сбои;

хронические болезни, истощение;

дефицит витаминов, интоксикации (например, солями тяжёлых металлов);

черепно-мозговые травмы, деменции.

Психические заболевания:

депрессии, где раздражительность — частый симптом;

шизофрения;

эпилепсия (органические изменения);

зависимости, особенно алкогольная и наркотическая.

Психологические причины:

стресс, переутомление, выгорание;

бессонница, нерегулярное питание, отсутствие движения;

фрустрация — невозможность получить желаемое, частая в конфликтах;

разочарование в отношениях, недопонимание, обида.

Как это разрушает отношения?

Когда один из партнеров регулярно теряет контроль, вторая сторона живет в тревоге. Никогда не знаешь, что вызовет вспышку: шутка, взгляд, интонация. Формируется динамика небезопасных отношений. Часто другой партнер начинает приспосабливаться: избегает острых тем, «ходит на цыпочках», живет в хроническом напряжении.

И все это подтачивает близость. Потому что отношения, в которых нет эмоциональной безопасности, превращаются из источника ресурса в постоянный источник стресса.

Что делать, если вы или партнер теряете контроль?

1. Найти причину

«С долей шутки я говорю клиентам: может, вы просто голодны, устали или не выспались. А может, в ваших отношениях накапливается отверженность или игнорирование», — говорит психотерапевт.

2. Пройти обследование

Если причина неочевидна — стоит обратиться к специалисту: психотерапевту, неврологу, эндокринологу. Они помогут разобраться и найти решение.

3. Укреплять базу

Высыпаться;

Питаться регулярно и разнообразно;

Заниматься физической активностью;

Следить за психоэмоциональным состоянием.

4. Учиться управлять эмоциями

Это значит не подавлять, а понимать, называть и выражать безопасно. Эмоции — индикатор. Они подсказывают, что с нами происходит. И если мы научимся их слушать, они помогут нам понять себя и партнера.

5. Говорить и слышать

Да, это банально, но без открытого диалога не бывает зрелых отношений. Только через разговор можно распутать клубок эмоций, упреков и обид.

Подводя итог: потеря контроля — это разрыв между внутренним состоянием и внешним поведением, который отражается на самых близких людях. И если этот он повторяется, то без внимания, понимания и помощи он превращается в трещину — в отношениях, в самооценке, в доверии.

Контроль — не про запрет на эмоции. Это про зрелое управление своими реакциями. И в любви он особенно важен: ведь именно в близости нам доверяют самое хрупкое — себя.

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