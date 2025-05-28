Психолог объяснила популярность Кадышевой у молодежи

Представители молодого поколения, которые сейчас стали активно слушать классический репертуар народной артистки РФ Надежды Кадышевой, на самом деле делают это с большой долей иронии. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказала психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова.

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По словам эксперта, в основе интереса зуммеров и миллениалов к творчеству Кадышевой лежит стеб — увлечение тем, что в обычных условиях привлечь внимание не может. Специалист отметила, что молодежь воспринимает песни артистки с юмором, а не проявляет искренний интерес к подобной народной музыке.

— Стеб представляет собой особую форму скрытой агрессии. Когда отсутствует возможность выразить агрессию напрямую, люди ищут обходные способы ее проявления, — объяснила Масолова.

Психолог добавила, что увлечение репертуаром Кадышевой и аналогичные тренды позволяют представителям молодого поколения справляться с накопившимся эмоциональным напряжением относительно безобидным способом. Она уточнила, что это напряжение возникает в связи с событиями, происходящими как в России, так и за ее пределами.

— Посещение концерта Надежды Кадышевой или прослушивание ее песен представляет собой бессознательную попытку снять эмоциональное напряжение через механизм иронического дистанцирования от действительности, — резюмировала специалист.

Наряду с Кадышевой популярность в Сети у нового поколения набрал певец Прохор Шаляпин, когда-то выступавший с ней дуэтом. Мужчина стал олицетворением гедонизма, а ролики с его цитатами набрали сотни тысяч просмотров. Почему все резко «влюбились» в Шаляпина — в материале «ВМ».