Как понять, стоит ли давать второй шанс отношениям

Давать второй шанс в прерванных отношениях — это личное решение каждого человека. Оно требует честности с собой, анализа ситуации и доверия к своему внутреннему голосу. В беседе с ИА RuNews24.ru психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин отметил, что причин прекращения отношений довольно много, но они делятся, как правило, на две группы.

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Первая группу - когда виноват один человек. Вторая группа - когда виноваты двое.

«Когда виноват один партнер, то зачастую он совершает проступок, выходящий за рамки привычного в этой семье. Банально - это измена, если это не оговаривается в отношениях как норма., Вторая группа - это разрыв отношений из-за недопонимания друг друга или неуважение к интересам друг друга. Тогда, конечно, виноваты оба», — уточнил собеседник издания.

Сергей Лунюшин подчеркнул, что в отношениях бывают разные ситуации, но при каких обстоятельств необходимо попробовать дать второй шанс?

«Во-первых, необходимо понять, что эти отношения ценны для обоих партнеров. Второе условие - необходимо четкое осознание, в чем заключается причина расставания. Третье - виновник или оба члена семьи, по причине которых и произошло расставание, должны попросить друг у друга прощения и пообещать вести себя по-другому. И тут должна быть конкретика, то есть: "Я обещаю, что больше не буду изменять"», — объяснил эксперт.

В случае, когда виноваты двое, очень часто бывает недопонимания из-за разных убеждений, привычек и психотравм, добавил психолог Сергей Лунюшин.

«Из моего опыта: мужчина раз в неделю-две на что-то раздражался. Он повышал голос. Но у его жены было не простое детство - на нее орали, пытались надавить, пытались манипулировать. И любое повышение голоса она автоматически воспринимала как насилие. На самом деле муж не хотел на нее воздействовать каким-то образом, просто таким способом он показывал свои эмоции на недовольство. Это копилось годами и выстрелил в один прекрасный момент на совершенно глупой ситуации. Пара чуть не разошлась. Но им удалось понять друг друга и решить проблему», — рассказал психолог.

Собеседник издания отметил, что после примирения и возобновления отношений необходимо изменение поведения. При этом партнеры должны стремиться поменять свое поведение к лучшему. Тогда есть смысл давать отношениям второй шанс.

«Когда примирение происходит на уровне обещаний, например, "Я не буду спать с чужими дядями", а все равно идет, тогда необходимо расставаться», — отметил Сергей Лунюшин.

Психотерапевт добавил, что когда люди видят, что у них не получается изменить свое поведение, но есть такое желание, то стоит обратиться за помощью к семейному психологу.