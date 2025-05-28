Биолог отнес слово «выдра» к комплиментам

Биолог отнёс слово «выдра» к комплиментам
В современном мире сравнение с этим хищным млекопитающим не должно считаться ругательством.
Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился ведущий телеканала «Живая Планета» Илья Долгов.
«Вы знаете, выражение вот это бранное «выдра», оно в принципе очень старое. Так обзывали женщин очень давно, когда были другие потребности и другая мода на женское телосложение. Ведь ругали «выдрами» худых женщин, в общем-то, не очень пригодных для работы в сельском хозяйстве. А в современном мире я вообще не уверен, что это ругательство. Потому что аналогия как раз с выдрячей стройностью по большей степени. В современном мире это скорее комплимент. Животное само по себе очень красивое, весёлое, игривое. Не вижу вообще ничего оскорбительного на самом деле в этом слове. По крайней мере, в современном мире точно».