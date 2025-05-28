Психолог объяснила, зачем люди флиртуют

Когда партнер флиртует, он сам может не понимать, что за этим стоит. Но психика всегда преследует цель и чаще всего не желание обидеть партнера, а хоть на мгновение почувствовать яркие эмоции, ощутить себя нужным. Об этом заявила практический психолог, специалист по отношениям, консультативный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Виктория Богунова.

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«Это может быть желание самоутверждения: человек словно проверяет, насколько он все еще интересен, способен вызывать реакцию, управлять вниманием. Часто за этим стоит хроническое ощущение неуверенности, которое маскируется под игривость. Он флиртует не потому, что не ценит партнершу, а потому что сам не может опереться на ощущение собственной ценности внутри себя», — отметила эксперт.

Богунова в беседе с РИАМО отметила, что психологическая незрелость проявляется в непонимании человеком результатов своего поведения. Он может не понимать, что легкий флирт партнер может воспринять как предательство, сообщила психолог. Она добавила, что флирт в присутствии близкого говорит не о веселье, а об эмоциональной глухоте.

Также флирт давно уже перекочевал в онлайн. Мужчина может не изменять физически, но постоянно лайкать фото других женщин, писать им сообщения с двусмысленными комплиментами.

Если после его онлайн-активности появляется чувство тревоги, ревности, сравнения — это не фантазия, а нарушение границ, это уже про уважение к партнерше.

«Тонкая грань между „невинной игривостью“ и постоянным неуважением становится особенно заметной, когда пара договорилась о верности. В этот момент флирт с другими перестает быть безобидной привычкой и превращается в игру с границами. Ответственность за эмоциональную безопасность партнера становится важнее легкости общения», — отметила Богунова.

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