Специалист рассказала, как организовать обучение во время отпуска

GR-директор «Нетологии» Валентина Куренкова дала рекомендации, как организовать обучение во время отпуска.

В беседе с газетой «Известия» эксперт отметила, что в первую очередь следует спланировать своё расписание во время отдыха, распределив учебный материал.

«При этом не планируйте «марафонов» по 8—10 часов учёбы подряд», — сказала Куренкова.

По словам специалиста, наиболее эффективными являются короткие сессии — так сохраняется мотивация и не так сильно ощущается усталость.

«Учебный процесс должен приносить удовольствие, а не стресс. Соблюдайте баланс», — добавила эксперт.

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