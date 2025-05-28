Как живая музыка помогает людям справиться с одиночеством

Концерт в пабе, шоу на стадионе - это шанс насладиться живой музыкой. В недавней статье учёные рассмотрели 59 работ, в которых приняли участие более 18 000 человек, посещавших живые музыкальные мероприятия. В основном люди были из западных стран: США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, некоторых стран Европы. Благодаря этому эксперты выделили шесть способов, при помощи которых такая музыка объединяет.

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Возможности для укрепления социальных связей. Благодаря мероприятиям с живой музыкой становится легче укрепить отношения с друзьями и завязать разговор с незнакомцами.

Сближение через общий опыт. Согласно результатам исследований, синхронизация с музыкой, даже на тихих дискотеках, усиливает положительные чувства и поведение по отношению к соучастникам. "Эмоциональное заражение" от музыки тоже может способствовать резонансу.

Сосредоточение на чём-то большем. По данным Creative Victoria, главная причина, по которой люди посещают концерты с живой музыкой, - желание наладить связь с другими и почувствовать себя частью чего-то большего.

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Возможность поделиться своим подлинным "я". Фестивали воспринимаются как «идеализированные сообщества», где участники чувствуют себя в безопасности и могут свободно выражать свою подлинную сущность без повседневных социальных ограничений.

Долгосрочное построение идентичности. Общие ритуалы и артефакты (например, браслеты, светящиеся палочки) помогают любителям живой музыки чувствовать себя частью значимого коллектива.

Музыка как социальный суррогат. По данным исследований, музыка может уменьшить ощущение одиночества. напоминая нам о реальных отношениях. Особенно очевидной эта функция стала во время пандемии и локдаунов.

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