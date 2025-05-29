Перечислены различия между сексом с пожилыми и молодыми мужчинами

Секс-колумнистка Альмара Абгарян рассказала о разнице в постели между молодыми и пожилыми партнерами. Своим опытом она поделилась в колонке для издания Metro.

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Прежде всего, она указала на кое-что общее для всех встречавшихся ей мужчин: они ревновали или обижались, когда узнавали, что у нее было больше половых партнеров, чем у них партнерш.

«Иногда это было подергивание губы или поднятая бровь. Иногда их отношение ко мне менялось в худшую сторону (обычно это случалось, когда я заканчивала отношения)», — отметила она.

Говоря о различиях, Альмара заявила, что у людей старшего возраста больше жизненного багажа, который может просочиться в спальню — от нерешенных эмоциональных проблем и бывших жен до проблем на работе и стресса.

«Но это может быть и положительным моментом, потому что чем больше у вас опыта, тем лучше вы умеете сообщать о своих потребностях и справляться с вызовами жизни, в том числе и в спальне», — уточнила колумниста.

При этом, по ее мнению, молодые люди все еще определяются, что им нравится в постели и как доставить удовольствие партнеру, но при этом больше ценят важность обоюдного удовольствия и согласия.

«Однако, если вы обеспокоены тем, что кто-то слишком молод или стар для вас, то, вероятно, так и есть. Вы несете такую ​​же ответственность за благополучие другого человека, как и за свое собственное. В любом случае, каждый любовник может научить нас чему-то ценному», — заключила секс-коуч.

Ранее Абгарян призналась, что иногда для нее быстрый секс может быть лучше, чем долгий. Однако так было не всегда — в юности она считала, что секс должен длиться как можно дольше.