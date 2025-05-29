В каких странах нецензурно ругаются больше всего

Исследователи из Университета Квинсленда, Австралия, проанализировали использование письменных нецензурностей в 20 англоязычных странах, выяснив, что американцы опередили Великобританию, Австралию, Сингапур и Новую Зеландию.

Ученые хотели изучить культурные различия при использовании нецензурной речи, включая ругательства, оскорбления и их многочисленные варианты и орфографические ошибки, сообщили они в статье для журнала Lingua.

Для анализа рассматривали примеры только в письменной форме, то есть в блогах, статьях и веб-контенте. Исследователи проанализировали базу данных из более чем 1,7 миллиарда слов онлайн-контента в 20 англоязычных странах.

Оказалось, что нецензурная речь более распространена в блогах по сравнению с общим веб-контентом, вероятно, потому, что при написании блогов люди, как правило, менее формальны и поэтому склонны больше ругаться.

«В целом, в 20 странах «f***» является, как правило, любимым словом, но существуют многочисленные вариации с использованием как глагола, так и существительного, включая классическую ирландскую вариацию feck», – пишет Daily Mail.

По словам учены, их работа описывают нецензурный язык как «естественную площадку для высвобождения лингвистического творчества», в то время как люди «постоянно переосмысливают и адаптируют эстетику своих выражений».

Особое удивление вызвали австралийцы, которые ругаются в сети реже, чем американцы или британцы.

«Одним из возможных объяснений является то, что австралийцы консервативны, когда пишут в сети, но не так консервативны, когда общаются лично», – сказал ведущий автор исследования доктор Мартин Швайнбергер.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в январе на заседании XIII Рождественских парламентских встреч о необходимости борьбы с популярностью нецензурной брани в обществе, которая бесконтрольно распространяется в интернете и кино.

Публицист Анатолий Вассерман, комментируя призыв патриарха Кирилла, подчеркнул, что ругающиеся матом лишают себя и общество эмоций.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, является ли мат неприличной болезнью языка.