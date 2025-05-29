Как реагировать, если любимый человек флиртует с другими

Психолог Богунова: не стоит сравнивать себя с теми, с кем флиртовал партнёр. По словам специалиста, этим вы обесцените себя и вдобавок активируете механизм постоянного внутреннего соревнования. В итоге будете жить с ощущением, что надо быть лучше, интереснее, сексуальнее... Как ещё нежелательно реагировать на флирт партнёра — далее в материале.

Частая ошибка — отвечать флиртом на флирт, заметила в беседе с РИАМО практический психолог, специалист по отношениям, консультативный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Виктория Богунова.

Это не о справедливости, а о том, что в итоге каждый отвоёвывает своё внимание и пытается причинить другому ту же боль. Если же боль есть, об этом нужно сказать, только не с позиции контроля.

Например, «Мне важно чувствовать себя единственной/единственным», «Когда ты так смотришь на других, я чувствую себя отвергнутым/отвергнутой».

«Только такая честность дает шанс не на ревность, а на понимание», — сказала специалист.

В разговоре стоит стараться не обвинить, а понять, почему человек так делает? Из лёгкости и бездумности или пытается привлечь внимание, подчеркнуть свою значимость, утвердиться за ваш счёт? А может, он даже не замечает этого или не придаёт происходящему значения.

«И если вы начнете разговор с позиции "мне больно, и я хочу это понять", а не "ты меня унизил", — шанс быть услышанным гораздо выше», — отметила психолог.

Она обратила внимание, что на самом деле флирт — не про желание кого-то соблазнить, а способ уйти от напряжения и неудовлетворённости внутри отношений.

А в этом материале вы можете узнать, что портит любые отношения между мужчиной и женщиной.