Россияне назвали детали, которые отталкивают их на первом свидании

Один из критериев особенно бросается в глаза. Аналитики «Золотого яблока» и дейтинг-сервиса Twinby выяснили, на какие детали во внешности наши соотечественники чаще всего обращают внимание на первом свидании. 83 процента опрошенных признались, что для них большую роль играет запах. Если от потенциального партнёра неприятно пахнет, то, скорее всего, вторая встреча не состоится.

На втором месте в списке красных флагов оказалась мятая и неопрятная одежда. Её как отталкивающий признак отметили 58 процентов респондентов обоих полов. Ещё одна деталь, на которую обращают внимание на свидании, — ухоженность рук. При этом далеко не всегда роль играет наличие покрытия на ногтях. Важна их чистота и аккуратность.

Кроме того, в список сомнительных деталей попали резиновые тапочки «кроксы», татуировки, длинные ногти-стилеты, а также губы с филлерами.

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