Психолог назвала необычный способ для борьбы со стрессом

Специалист Московской службы психологической помощи населению Департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина в беседе с РИАМО заявила, что побороть повышенную тревожность может помочь визуализация обстановки, в которой человеку комфортно, а также шума дождя, пения птиц или вкуса клубники.

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Как заметила собеседница издания, визуализация представляет собой создание внутренних образов в сознании человека с помощью слуховых, зрительных, вкусовых, обонятельных и осязательных ощущений. Игонина указала, что воображение открывает человеку доступ к мощным подсознательным резервам психики. Для использования образов, необходимых для снятия повышенной тревожности, специалист рекомендует специально фиксировать в памяти обстановку или состояние, в которых человек чувствовал себя комфортно, расслабленно и спокойно, уточнив, что это ресурсные ситуации.

Психолог отметила, что в моменты, когда требуется успокоиться, следует представлять их, а также облака, лес и морские волны. Также она обратила внимание на то, что полезно «услышать» шум дождя, пение птиц, любимую музыку, почувствовать тепло солнечных лучей, брызги воды или вкус клубники.

Игонина напомнила, что одной из базовых потребностей человека является безопасность и за тревожностью зачастую стоит страх потери безопасности, утраты стабильности ясности, и чтобы этого избежать, крайне важно вовремя «заземляться», чему помогает наличие прочных опор, в качестве которых могут выступать семья, чувство долга, любовь к жизни или увлечения. Специалист советует ценить и беречь то, что есть сейчас, ведь само по себе понимание этого – это огромный неотъемлемый ресурс.